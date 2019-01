Napoli, 27 gennaio 2019 - E' stata una telefonata ad avvertire la polizia di quanto stava accadendo in un appartamento di Cardito, comune di poco più di 22mila abitanti in provincia di Napoli. Nell'abitazione gli agenti hanno trovato un bambino di 6 anni morto. Grave la sorella di 7 anni, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli: secondo alcune fonti sarebbe stata presa a botte. Illesa un'altra sorellina di 4 anni.

La volante del commissariato di Afragola è arrivata sul posto dopo una segnalazione di una lite fra conviventi: nella casa gli agenti hanno trovato il bambino senza vita, sembra adagiato su un divano, e la bimba ferita.

Gli inquirenti stanno ascoltando la madre, una trentenne della zona (nella foto sopra), e il compagno, un italiano di origini straniere, di 24 anni. La dinamica dei fatti è ancora tutte da accertare.

In corso il sopralluogo del magistrato, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli Nord, mentre una folla di curiosi si è radunata sotto l'appartamento, che si trova in un vecchio edificio di via Marconi. Qualcuno racconta di aver sentito delle grida, poco prima che scattasse l'allarme. La coppia era conosciuta in zona: viveva qui da alcuni anni.

LE CONDIZIONI DELLA BAMBINA - La bambina ferita non è in pericolo di vita ma viene monitorata costantemente nel reparto di degenza di Neurochirugia. I medici hanno diagnosticato un "trauma cranio-facciale e contusioni multiple per il corpo da percosse". E' "vigile e cosciente, non ha deficit motori e le indagini praticate non hanno evidenziato lesioni d'organo". Tuttavia, "le condizioni cliniche e psicologiche impongono un continuo monitoraggio delle funzioni vitali da parte del personale di reparto".

IL SINDACO - Sconvolto il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo. "Non si può morire così", ha commentato lasciando la casa di via Marconi. La coppia non era seguita dai servizi sociali "perché fino a questo momento non c'erano stati mai problemi". Cirillo conosceva la la famiglia dell'uomo che, benché di origini straniere, era da tempo residente a Cardito. "La mamma dei bimbi veniva da un altro paese della zona".

Notizia in aggiornamento

