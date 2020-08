Roma, 1 agosto 2020 - L`Italia nel forno. Da noi fa molto più caldo che nel resto d'Europa. Secondo lo studio dell`Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa/EDJNet, condottosu 110 province del 'Belpaese', il 65% delle provincie supera la media europea.

La più colpita è Brindisi (+3.1 gradi rispetto al 1960), seguita da Roma (+3°) e Sondrio (+2.9°), Milano si piazza appena sotto il podio (+2.8°). Livelli sotto controllo a Olbia, Trapani e Pisa. Fra le regioni bandiera nera per Lombardia, Lazio e Trentino.

Cambiamenti climatici, che fare

Sotto la lente i cambiamenti climatici. Una delle soluzioni maggiormente condivise è la riduzione delle emissioni di Co2. L`unica proposta formale alternativa all'inerzia Ue e già incardinata a livello istituzionale, è StopGlobalWarming.eu, l'Iniziativa dei Cittadini Europei che verrà discussa dalla Commissione Europea al raggiungimento di un milione di firme. E` promossa tra gli altri da Marco Cappato, che lancia un appello ai sindaci italiani, a Greta Thunberg, ai parlamentari europei e agli attivisti impegnati sul clima: "Dal vertice UE risposte insufficienti. Uniamoci contro il climate change".

Un`idea avanzata da 27 Premi Nobel e 5.227 scienziati e che vanta la fiducia di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come il climatologo Luca Mercalli, e artisti come Gabriele Salvatores, Oliviero Toscani, Gabriele Muccino, Pif, Fedez, Tessa Gelisio, Mara Maionchi, Giobbe Covatta, Nina Zilli, Neri Marcorè, Cristiana Capotondi, Arisa.

Le province più calde

Brindisi, dicevamo, è la più surriscaldata d`Italia: +3.12° C gradi. Appena sotto le città metropolitane Roma (3,07°) e Milano (2,85°), al secondo e quarto posto, sul podio anche Sondrio (2,98°), al terzo posto.

In ordine fino alla 20esima posizione troviamo Latina (2,79°), Vicenza (2,76°), Monza Brianza (2,73°), Bolzano-Bozen (2,71°), Lecce (2,69°), Taranto (2,68°), Campobasso (2,67°), Verbano-Cusio-Ossola (2,66°), Reggio Calabria (2,65°), Pordenone (2,63°), Varese (2,61°), Bergamo (2,58°), Verona (2,56°), Brescia (2,56°), Treviso (2,54°) e Frosinone (2,53°).

Il dato regionale

La regione che ha registrato l`incremento maggiore è il Lazio (+2,66 °C), seguita da Trentino-Alto Adige (+2,57 °C) e Lombardia (+2,56 °C).

Temperature dagli anni '60

La temperatura media nei comuni italiani rispetto a cinquant'anni fa è cresciuta di 2,2 gradi, toccando picchi di oltre 4 gradi in alcune aree del Paese. Lo rivela la ricerca realizzata da Obc Transeuropa nell`ambito del progetto In Marcia con il Clima che consente di conoscere con precisione la variazione di temperatura per ciascun comune italiano dagli anni '60 a oggi.

Si tratta di dati indicativi, ma allarmanti, considerando le proiezioni diffuse dalle Nazioni Unite, secondo cui il pianeta non sarà in grado di sopportare un aumento medio mondiale di 1,5 °C. Un limite che, con l`inerzia attuale, dovrebbe essere superato tra il 2030 e il 2050. Con conseguenze catastrofiche.

Al momento il livello climatico medio globale, rispetto all`inizio dell`era industriale che viene considerata come riferimento, si è alzato di 1,1°C. Guardando all`Italia la situazione è preoccupante. Le nostre province stanno registrando pericolosi incrementi: ben 72 su 110 province totali (il 65%) superano la media continentale (+1,990°C).