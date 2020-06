Roma, 28 giugno 2020 - Problemi sulle autostrade, all'esordio dell'esodo estivo. Stamattina alcune parti di calcestruzzo del cavalcavia di via Poggio Bellavista a Santa Marinella, vicino Roma, si sono staccate, finendo giù sulla carreggiata dell'A12.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco: le verifiche dei tecnici hanno evidenziato un leggero dissesto in prossimità di un giunto. E così, in attesa di più approfonditi esami, anche strumentali, i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della carreggiata in direzione nord al chilometro 48,60. Il traffico è regolato a senso unico alternato sull'altra carreggiata.

La nota di Autostrade per l'Italia

In una nota, il gestore dell'A12 fa alcune precisazioni: "La direzione di Tronco di Fiano Romano di Aspi precisa che il danno è avvenuto a un giunto sulla pavimentazione sopra il cavalcavia in gestione all'amministrazione comunale di Santa Marinella. Nessuna caduta di calcinacci si è verificata sull'autostrada A12, poiché il giunto si trova sulla scarpata del cavalvia esterna rispetto alla carreggiata autostradale".

Inoltre "La direzione di Tronco di Fiano di Aspi ha provveduto a inviare i propri tecnici e quelli di una società d'ingegneria terza sul posto per effettuare una verifica complessiva al cavalcavia, senza rilevare alcun problema alla struttura e confermando soltanto il danneggiamento al giunto sopra la pavimentazione in gestione comunale. Il transito in autostrada è stato sempre garantito in entrambe le carreggiate gestendo il flusso veicolare, limitatamente alle sole fasi di verifica, con riduzione di carreggiata. Attualmente il traffico è regolare".