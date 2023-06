Calciatori accusati di stupro I pm chiedono il processo

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i calciatori 23enni Mattia Lucarelli (foto), figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e per altri tre loro amici accusati di violenza sessuale nei confronti di una 22enne studentessa americana. A chiedere il processo è stata la pm Alessia Menegazzo con l’aggiunto Letizia Mannella. L’udienza preliminare è stata fissata dal gup Roberto Crepaldi per il prossimo 13 giugno. Attesa la richiesta di abbreviato per alcuni degli imputati.