Covid oggi Italia, casi in rialzo: bollettino 19 luglio in diretta

Roma, 19 luglio 2022 - Tornano a salire i casi di Covid in Italia. Come ogni martedì dal bollettino quotidiano del ministero della Salute ci attendiamo un'impennata della curva dopo il basso numero di tamponi del weekend che implicano meno contagi registrati il lunedì. Sarà importante verificare il trend dell'epidemia di Coronavirus, confrontando i dati di oggi con quelli della scorsa settimana, con un occhio particolare al numero di morti e all'andamento dei ricoveri. Secondi il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sale di un punto la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti Covid, raggiungendo il 17%. Ad aumentare di un punto è anche la percentuale di terapie intensive occupate sempre da pazienti Covid, ora al 5%. Entrambi i valori erano al 2% esattamente un anno fa. Nonostante la corsa di Omicron 5, il governo sta valutando nuove regole per ridurre la durata della quarantena per persone positive al Sars-Cov2, in particolare per gli asintomatici. Nell'attesa del report del Ministero della Salute, ecco gli aggiornamenti giornalieri in arrivo dalle Regioni.

Sommario

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, l'aggiornamento del Ministero della Salute su nuovi casi, decessi, e ricoveri in Italia.

Risale bruscamente la curva dei casi e delle vittime da Covid-19 in Veneto, che nelle ultime ore registra 12.477 nuovi malati e 21 decessi. Si impennano i ricoveri in ospedale, soprattutto nei reparti ordinari che sfiorano quota 1.000 (998), +37 rispetto a ieri, e anche nelle terapie intensive, con 49 pazienti (+7).

Superano quota 10mila (10.219) i nuovi contagi in Lazio, in calo di 3mila rispetto a martedì scorso. Nove i decessi.

Oggi in Puglia sono stati registrati 38.616 test per l'infezione da Covid-19 e 9.857 nuovi casi. Inoltre, si segnalano 13 decessi. Attualmente sono 83.641 le persone positive, 490 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.343.971 a fronte di 11865.869 test eseguiti, 1.251.586 sono le persone guarite e 8.744 quelle decedute.

In Toscana sono 6.648 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid, ovvero 1.139 in meno rispetto allo scorso martedì: il 12 luglio, infatti, i contagiati sono stati 7.587. Il tasso dei nuovi positivi è del 21,51%. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 21.

Sono 4.205 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 30,44%. Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 7 decessi e 2.373 guariti. Aumentano i ricoveri in reparto (+3, per un totale di 328) e i ricoveri in terapia intensiva (+3, per un totale di 18).

Sono 3.788 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 63enne della provincia dell'Aquila, mentre 1 è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 48.802 (+1.800 rispetto a ieri). Di questi, 289 pazienti (+15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Sono 3.166 i nuovi casi segnalati in Sardegna dal bollettino Covid di oggi, 19 luglio, su un totale di 12.893 test processati. Nell'Isola si registra un decesso nel Sassarese. I 3.166 positivi sono stati confermati da 153 tamponi molecolari e 3.013 antigenici. Scende a 10 (-1) il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e a 174 (-1) quello dei posti letto occupati nell'area medica.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 12.343 test e tamponi sono state riscontrate 2.837 positività al Covid 19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 288. Si registrano i decessi di 4 persone. Continuano a salire i casi Covid in Alto Adige che oggi sono 1.487. Aumenta anche l'incidenza settimanale che ora e di 1.090 (+31). Non ci sono decessi giornalieri. Nuovo picco di contagi nelle ultime 24 ore in Trentino con 1.133 positivi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 99, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 18 nuovi ricoveri, mentre le dimissioni sono state una di meno (17).