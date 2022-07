Covid oggi in Italia, gli esperti: "Superato il picco". Il bollettino in diretta

Roma, 18 luglio 2022 - Gli esperti dicono che il picco dei contagi Covid è passato. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando i grafici con l'andamento di Covid-19 a oggi, ha scritto su Twitter: "In media mobile a 7 giorni, picco raggiunto il 14 luglio con quasi 98mila casi al giorno. Inizia la discesa?". Anche le analisi del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Dati e analisi scientifiche' rilevano che la nuova ondata di Covid, spinta dalla sottovariante BA.5 di Omicron, ha superato il picco con i casi che stanno scendendo da cinque giorni consecutivi e "mostrano una riduzione pari al 14% in una settimana".

Concorde anche il virologo Fabrizio Pregliasco: "Al momento, quello che stiamo osservando è un rallentamento della velocità di crescita" della curva Covid-19. "E' un segnale buono, una tendenza che ci fa ben sperare". Però avvisa che "per tornare in una situazione di nuovo buona ci vorranno ancora alcune settimane: almeno 2 o 3, più probabilmente un mese". "Non si può sapere che abbiamo raggiunto il picco - continua - finché non assisteremo davvero a un calo". Poi avverte: "Agosto dovrà ancora essere un mese all'insegna della prudenza", il che significa attenzione agli assembramenti e mascherina sempre a portata di mano.

C'è attesa per il bollettino Covid di oggi, anche se nel weekend si effettuano meno tamponi e i dati del lunedì non sono del tutto veritieri. Vero invece che negli ultimi giorni c'è stato un progressivo calo dei contagi. Ieri, 17 luglio, sono stati 67.817. Sabato +89.830, venerdì +96.384.

Appena usciranno i dati aggiornati di oggi, li pubblicheremo in questo paragrafo.

Sono 1.951 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Vi sono altre 7 vittime, mentre gli attuali positivi sono 106.630, 342 in meno rispetto al giorno precedente. Salgono ancora negli ospedali i ricoveri in area non critica, che sono 961 (+11), mentre restano invariati (42) quelli in terapia intensiva.

In Toscana sono 1.162 i nuovi casi Covid (348 confermati con tampone molecolare e 814 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore. Oggi sono stati eseguiti 963 tamponi molecolari e 4.438 tamponi antigenici rapidi, di questi il 21,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 92.750, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 791 (15 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 15 nuovi decessi.

Sono 1.936 i nuovi malati covid la gran parte dei quali risiede in provincia di Bari dove si contano 594 positivi in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 92.797 di cui 513 ricoverati in area non critica covid (uno in meno rispetto a ieri) e 16 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono due che fanno salire a 8.731 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 2.175 test e tamponi sono state riscontrate 369 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 1.068 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovi contagi. Sono inoltre 1.107 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 307 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 289. Oggi si registrano i decessi di 2 persone.