Roma, 31 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, sempre più in prima fila nella lotta alla pandemia. Arriva infatti dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna uno studio che spiega il rapporto tra il doppio danno al polmone e la mortalità dei pazienti e che aiuterà a individuare rapidamente chi è più a rischio in modo da mirare le terapie, mentre l'Università di Verona ha annunciato che dal 7 settembre inizierà la sperimentazione di un vaccino completamente italiano presso l'ospedale di Borgo Roma. Resta il nodo scuola. Oggi, via Twitter, il premier Giuseppe Conte ha ribadito che la riapertura "è la nostra priorità", mentre il ministro Roberto Speranza ha sottoscritto la dichiarazione congiunta al termine del vertice Oms a cui hanno partecipato 53 Paesi sulle misure chiave per la riduzione del rischio negli ambienti scolastici. Intanto nel resto del mondo preoccupano i numeri dei contagi in India, ma anche la crescita dei casi in Gran Bretagna e nelle Filippine. La Russia, dal canto suo, ha annunciato che da novembre il suo vaccino anti-Covid sarà disponibile.

Toscana

In Toscana i casi totali di Covid salgono a 11.858 con i 73 in più rilevati nelle ultime 24 ore. I guariti raggiungono quota 9.143 (77,1% dei casi totali) mentre sono 539.518 i test effettuati, 4.438 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.574, +4,7% rispetto a ieri e non si registrano nuovi decessi. Dei 73 positivi di oggi, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, 1 per motivi di vacanza (Croazia), 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna). Sono 514 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più). Complessivamente, 1.514 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (64 in più rispetto a ieri, più 4,4%).

Le altre notizie di oggi

Gli scienziati: "Partite senza tifosi. Gli stadi non diventino come le discoteche"

Coronavirus nel mondo: tutti i dati