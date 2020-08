Roma, 30 agosto 2020 - Il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia registra per il secondo giorno di fila un decremento dei nuovi casi: 1.365 contro i 1.444 di ieri. Quattro invece i morti (sabato era stato uno solo). La crescita dei contagi preoccupa il governo che valuta l'ipotesi di chiusure dove ci sono i focolai più pericolosi. E una zona rossa è stata istituita la notte scorsa in Calabria nella frazione di Messignadi di Oppido Mamertina. La decisione, presa dalla governatrice Jole Santelli che ha firmato un'apposita ordinanza, è scattata dopo che si è scoperto che ben 13 persone sono risultate positive al Covid 19, tutti componenti di cinque nuclei familiari entrati in contatto con una donna di 80 anni che dopo giorni di febbre è stata sottoposta a tampone risultato poi positivo. Intanto nel resto del mondo sono oltre 25 milioni i casi di Covid registrati, mentre i decessi totali sono circa 842.500. Gli Usa restano il Paese più colpito, con 6 milioni di contagi e 183mila morti. Segue il Brasile con 3,85 milioni di casi e 120.260 morti. Terza in rapida ascesa l'India, con 3,54 milioni di contagi e 63.500 decessi: oggi il Paese ha segnato il record mondiale di quasi 80mila casi in un giorno.

La tabella: i numeri dalle regioni

Lombardia

Sono 235 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi 30 risultano 'debolmente positivi', mentre 7 sono stati individuati a seguito di test sierologico. Costante l'aumento del numero dei guariti e dimessi (+48). Effettuati 12.863 tamponi (totale complessivo 1.586.967). Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,8%. i guariti/dimessi sono complessivamente 76.248 (+48), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti. Crescono di due unità le terapie intensive, ora a quota 20. Gli altri ricoverati sono invece 194 (+9). Tornano anche i decessi: tre, che portano il totale dei morti a 16.863.

Toscana

In Toscana sono 11.785 i casi di positività al Coronavirus, 98 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.141 (77,6% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 535.080, 6.433 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.503, +5,8% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. L'età media dei casi odierni è di 34 anni circa (il 41% ha meno di 26 anni, il 27% tra 26 e 40 anni, il 24% tra 41 e 65 anni, il 8% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 67% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico.

Sardegna

Salgono a 2.114 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I nuovi casi sono 22, mentre le vittime restano 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 134mila e 534 tamponi, mille e 134 in più rispetto a ieri. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale passano da 24 a 28. I pazienti in terapia intensiva sono 3, uno in più di ieri, mentre le persone in attualmente in isolamento domiciliare sono 681. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.264 pazienti guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri 4 guariti clinicamente.

Le altre notizie di oggi

Covid e sport, torna in campo la'utocertificazione