Bimba bloccata nell’auto: salvata

Paura per una bimba di due anni rimasta chiusa nell’auto dei genitori. E’ successo ieri a Prato, dove la piccola è stata salvata grazie all’intervento degli agenti della polizia municipale. Intorno a mezzogiorno, infatti, una pattuglia ha notato un gruppo di persone intorno a un Suv nero in sosta: tentavano di aprire il veicolo. Il papà della bimba aveva dimenticato le chiavi sul sedile e l’auto si era chiusa automaticamente. Le persone presenti hanno chiesto disperatamente aiuto ai vigili urbani, i quali nel frattempo avevano accostato per capire cosa stesse accadendo.

La piccola, nell’abitacolo già da almeno quindici minuti, cominciava a soffrire il caldo. Spaventata, piangeva a squarciagola ed era molto sudata per l’alta temperatura dovuta a un sole estivo.

Così, gli agenti hanno deciso di rompere il finestrino posteriore per aprire lo sportello e tirare fuori la bambina dall’automobile.

Poi hanno chiamato il 118 per verificare lo stato di salute della piccola, che è stata trasportata all’ospedale pratese per accertamenti. Ora sta bene. Passata la paura, è tornata a sorridere.