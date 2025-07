Gpl, il rischio zero non esiste. “Le regole di sicurezza nelle città: cinquanta metri dai luoghi più abitati”

Roma, 5 luglio 2025 – Gpl. E il pensiero va alla strage di Viareggio, una ferita sempre aperta: 32 morti il 29 giugno 2009 per le cisterne esplose sul treno, alla stazione. Ieri l’esplosione al distributore di Roma, nel 2018 un altro incidente simile in provincia di Rieti. Lo stesso anno, il 6 agosto, l’inferno sull’A14 a Bologna, con l’autostrada collassata.

Giampietro Boscaino, ingegnere, direttore centrale prevenzione incendi dei Vigili del fuoco, parlando in generale: ci dobbiamo sentire in pericolo quando ci avviciniamo a un impianto di rifornimento? Ad esempio con il caldo estremo?

“No, assolutamente no. Quello che è successo a Roma non dipende dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature. Se fosse così, i problemi sarebbero continui”.

Giampietro Boscaino, direttore centrale prevenzione incendi dei vigili del fuoco

Le associazioni sono compatte: ora il gpl fuori dalle città. Gli impianti sono oltre 4.500.

“La norma già prevede che siano sistemati in zone a bassa densità abitativa. E fissa distanze precise, ad esempio nel raggio di 50 metri non ci possono essere punti di grossi assembramenti. Bombe per le città? No, no. Basta guardare le fotografie degli stessi impianti in Francia, con serbatoi fuori terra che fanno impressione”.

A questo link l’attività di soccorso dei vigili del fuoco

Quali sono le misure di sicurezza che vengono adottate nella progettazione di un impianto a gpl?

“Intanto precisiamo, stiamo parlando di gas di petrolio liquefatti, in fase liquida per condizioni particolari di pressione. I distributori sono disciplinati da un decreto del presidente della Repubblica, il 340 dell’ottobre 2003. Sono regolamenti ben fatti, applicati da sempre”.

Ma se qualcuno sbaglia e va a sbattere contro una colonnina, cosa succede?

“Assolutamente niente. Questi depositi hanno comunque una sicurezza intrinseca. Anche se qualcuno prende in pieno le colonnine, ed è capitato, ci sono apparecchiature che bloccano in automatico l’erogazione del gas”.

Per spiegare l’esplosione di Roma si parla di bleve da gpl. Che cos’è?

“Un’espansione rapida di vapori di un liquido surriscaldato. Se l’autobotte carica di gpl ha uno squarcio improvviso per un incendio, tutto il liquido che sta dentro passa improvvisamente allo stato di vapore. Sembra che il problema sia avvenuto nella fase di travaso. Che è delicatissima”.

Sorvegliata da quali sistemi di sicurezza?

“I sistemi di sicurezza ci sono tutti. Non posso combinare cose maldestre. Ma come al solito c’è sempre l’errore umano. Posso avere l’auto più sofisticata del mondo. Se però guido parlando al cellulare, l’incidente lo faccio lo stesso. Quindi, comunque, c’è un rischio connesso a questo tipo di impianti. Il rischio zero non esiste”.

Non sarebbe opportuno che i travasi venissero fatti di notte?

“Farli in orario notturno significherebbe concentrare tutte le autobotti a una certa ora su strade e autostrade. Spostando quindi il problema da una parte all’altra”.

Ma questo incidente di Roma, così grave, ci farà cambiare qualcosa?

“Naturalmente quando succede un fatto del genere, rimettiamo in discussione le nostre conoscenze. Però devono esserci fatti nuovi, che in questo caso non vedo. Noi parliamo di una norma che funziona. Mi ricordo solo un altro incidente di questo tipo, in provincia di Rieti”.

Era il 5 dicembre 2018, due morti. Stefano Colasanti, 50 anni, vigile del fuoco fuori servizio, si era fermato per aiutare. E non ebbe scampo Andrea Maggi, 38 anni.

“Ma il sistema è virtuoso. Ogni anno si fanno centinaia di migliaia di travasi, soprattutto in questo periodo, non dico ogni giorno ma quasi”.