Il caldo record rallenta al Nord, allerta per temporali in 3 regioni. Al Centro-Sud resiste l’afa

07:30

Al Centro-sud resiste l'afa

ll primo weekend di luglio si apre con l'Italia divisa in due: al Nord sono in arrivo piogge improvvise e intense con forti raffiche di vento e un crollo delle temperature. La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi un'allerta gialla per temporali in Emilia Romagna, Lombardia e Marche. Al Centro-Sud resiste invece l'afa di matrice africana: oggi ci sono 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo che domani scenderanno a sette (Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara), con tre bollini arancione, per Cagliari, Messina e Reggio Calabria. L'allerta temporali per oggi riguarda in particolare i rilievi dell'Emilia centrale, la montagna piacentino-parmense, l'Alta collina piacentino-parmense, la Collina emiliana centrale, la Montagna bolognese, la Collina bolognese e in Lombardia la Bassa pianura centro-occidentale, l'Alta pianura orientale, la Pianura centrale, la Valchiavenna, la Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano, oltre a varie zone delle Marche. Nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas il traffico e' in costante aumento. Nella serata di domani e' previsto bollino rosso per i rientri dai weekend e dalle vacanze.