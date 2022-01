Milano, 27 gennaio 2022 - Silvio Berlusconi resta all'Ospedale San Raffaele di Milano, lontano dunque dalla partita per Quirinale che l'aveva visto protagonista fino a qualche giorno fa. E al Cavaliere sono giunti, oggi, gli auguri di pronta guarigione da parte del premier Mario Draghi. Un colloquio telefonico nel corso del quale "non è stato affrontato alcun tema politico", riferiscono l'entourage del leader di Forza Italia.

Sulle condizioni di salute di Berlusconi vige il massimo riserbo. Il suo stesso medico Alberto Zangrillo, ieri, non ha voluto rilasciare alcun commento. "Sta meglio, sta recuperando, ha passato giorni molto brutti ma adesso è in ripresa", dice il fratello Paolo, che oggi gli ha fatto visita. "Abbiamo parlato del Monza, il che vuol dire che sta meglio dopo la batosta - .prosegue Paolo Berlusconi, che del Monza calcio è appunto il presidente -. Purtroppo non sono potuto venire prima perché ho avuto il Covid, oggi ho il tampone negativo ed eccomi qua". Ai cronisti che gli chiedevano se avessero parlato di Quirinale, il fratello del Cavaliere ha spiegato: "La salute è molto più importante, poi la politica sappiamo che è un teatrino, speriamo di essere governati bene".

E che la situazione sia in via di miglioramento sembra confermarlo anche Adriano Galliani. "Non sono autorizzato a parlare a nome del presidente anche se l'ho sentito. Sta molto meglio e questa é la cosa più rasserenante per tutti noi", dice il senatore di Forza Italia. Ieri sera era stata la fedelissima Licia Ronzulli a rassicurare tutti. "Il presidente sta molto bene, sta lavorando ed è al telefono. Sono ore decisive ed è in forma", ha detto la parlamentare uscendo dal San Raffaele dopo una visita a Berlusconi.

E, alla riunione lampo di questa mattina di Fi, il vicepresidente azzurro Antonio Tajani ha portato il saluto del leader ai grandi elettori di Forza Italia. Saluto a cui è seguito un lungo applauso.