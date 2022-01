Roma, 26 gennaio 2022 - "Non rilascio dichiarazioni in questo momento, ora sono solo il Presidente del Genoa". Un secco 'no comment' quello di Alberto Zangrillo, il medico personale di Silvio Berlusconi, contattato telefonicamente per avere più informazioni in merito allo stato di salute del leader di Forza Italia. Il Cavaliere è ricoverato da diversi giorni all'Ospedale San Raffaele di Milano e, da quanto si apprende, al momento non ci sono state visite né da parte di parenti né di amici e collaboratori. E il suo medico, primario dell'ospedale, non ha dato dettagli sui motivi della degenza.

Solo domenica scorsa si era parlato di "controlli di routine", secondo quanto riferito da fonti azzurre. E al vertice di centrodestra, dopo il quale il Cav ha ritirato la sua candidatura dalla corsa al Colle, Berlusconi non si era presentato di persona ma si era collegato da remoto, via Zoom. Da allora, sono molti gli interrogativi sul suo stato di salute che, almeno per il momento, restano aperti.