Battipaglia: uccide la moglie dopo un litigio, fermato

Salerno, 20 settembre 2023 – Ennesimo femminicidio, questa volta in provincia di Salerno. Un italiano di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie, sua coetanea, questo pomeriggio in località Lago di Battipaglia. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio all'interno dell'abitazione di famiglia. Non è chiaro se a dare l'allarme sia stato qualche vicino che ha sentito qualcosa. Di certo al momento dell'omicidio non erano presenti in casa i figli della coppia, che sono stati affidati a parenti. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato il cadavere della donna con una grave ferita al collo procurata da un'arma da taglio, l'uomo è stato fermato. Poche le notizie trapelate finora, sulle indagini per ora vige il massimo riserbo.