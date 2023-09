Calvizzano, marito e moglie morti in casa per colpi d’arma da fuoco: ipotesi omicidio-suicidio

Calvizzano (Napoli), 20 settembre 2023 – Dramma a Calvizzano dove, questa mattina verso le 10.30, una coppia di persone anziane è stata trovata senza vita, uccisa da colpi d'arma da fuoco, nella loro abitazione in via Sandro Pertini. Gli investigatori dei carabinieri non escludono alcuna pista ma prevale l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Le vittime erano marito e moglie di 75 e 78 anni ed entrambi erano affetti da alcune patologie. Indagini e rilievi sono ancora in corso.

Cosa è accaduto

Sarebbe stato uno dei figli della coppia a preoccuparsi per i propri genitori dopo numerosi tentativi di contattarli senza esito. Non riuscendo anche a entrare nella loro casa, sono stati chiamati i vigili del fuoco che, dopo aver forzato la porta dell’abitazione, hanno fatto la tragica scoperta trovando i due corpi riversi sul divano. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano per i rilievi del caso e per svolgere le indagini. Secondo una prima ricostruzione, lo scenario è compatibile con la dinamica di un omicidio-suicidio con il marito che prima ha sparato alla moglie e poi ha rivolto l’ama contro se stesso, sparandosi un colpo alla testa. La pistola era regolarmente detenuta dall’uomo.