Autista accosta il pullman prima di morire di infarto. Da Catanzaro la storia di Michele Mazza

Catanzaro, 20 luglio 2023 – Un autista che diventa eroe. La storia arriva dalla Calabria e riguarda Michele Mazza, 50enne nativo di Triolo, in provincia di Catanzaro. Di professione autista, l'uomo è morto oggi d'infarto, ma prima di morire, si è reso protagonista di un gesto che ha salvato le vite di molte persone. Mazza infatti si trovava alla guida del pullman di linea che percorre la tratta da Triolo a Catanzaro, quando improvvisamente ha iniziato a sentirsi male. Prima di perdere conoscenza, l'autista è stato in grado di fermare la corsa del pullman in località Sarrottino.

Un ultimo segnale di lucidità quello avuto da Michele che, grazie a questa manovra, ha scongiurato un grave incidente stradale che avrebbe messo a serio rischio la vita dei passeggeri presenti sul mezzo. Dopo essere riuscito ad accostare il bus, l'uomo si è accasciato a terra ed è morto. Inutili gli immediati tentativi di soccorso portati da alcuni passeggeri: per il 50enne non c'è stato nulla da fare.