"Morto suicida l’ex ministro dei Trasporti russo”. Era appena stato rimosso da Putin

Mosca, 7 luglio 2025 - L'ex ministro dei Trasporti Roman Starovoit, rimosso questa mattina dal suo incarico, si sarebbe suicidato, secondo quanto riportano i media russi. "Starovoit si è suicidato a Odintsovo, vicino a Mosca", ha riferito una fonte all'agenzia Ria Novosti. Il Comitato Investigativo ha confermato che il suo corpo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco nella sua auto. Gli investigatori stanno lavorando sulla scena e stanno chiarendo le circostanze della morte dell'ex ministro ma l'agenzia ritiene che l'ipotesi principale sia il suicidio.

Starovoit è stato rimosso oggi dall'incarico di capo del Ministero dei Trasporti con un decreto presidenziale, incarico che ricopriva dal maggio 2024. In precedenza, aveva guidato la regione di Kursk: dall'11 ottobre 2018 al 16 settembre 2019, come governatore ad interim, e poi come capo della regione.

Il motivo della decisione di Vladimir Putin non è stato indicato nel documento, ma secondo quanto riporta Kommersant la decisione è legata al caso di corruzione che aveva riguardato Starovoit: "Gli imputati nel caso del furto di almeno 1 miliardo di rubli stanziati per la costruzione di strutture protettive al confine con l'Ucraina hanno testimoniato contro di lui", scrive il giornale russo. Tra coloro che hanno testimoniato anche l'ex governatore della regione di Kursk, Alexey Smirnov.