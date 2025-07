Visto dalla criminologa. Una rabbia feroce dietro le 29 coltellate

di Anna VagliLa formula dei profiler dell’Fbi è brutale: why + how = who. Il perché e il come scavano un solco che porta dritto al chi. Nel delitto di via del Ciclamino questa equazione si annida tra relazioni incandescenti, pronte a esplodere più di qualsiasi arma. Pierina Paganelli era l’ultima persona su cui puntare un mirino: pensionata, devota alla famiglia e alla Sala del Regno. Nulla che potesse preparare a 29 coltellate. La scena del crimine parla la lingua dell’overkilling. Rabbia feroce e bisogno di annientare la vittima. Per risolvere l’enigma serve allineare gli indizi con la precisione di un chirurgo criminale. Trovare quel grilletto emotivo che ha armato la mano e fatto impazzire la lama. Ed è qui che tutto si complica. Manuela Bianchi, nuora della vittima, indagata per favoreggiamento, ma certi dettagli gridano più forte di qualunque atto. Rischiava la reputazione nella congregazione dei Testimoni di Geova, e la casa che Giuliano, marito tradito, avrebbe potuto strapparle via.

Pierina è stata massacrata il giorno prima dell’incontro con gli anziani che avrebbero valutato la sua posizione, e appena una settimana prima del ritorno di Giuliano dall’ospedale. Tempismo? Per la Procura il colpevole è uno: Louis Dassilva. Dopo il flop della Cam3, la sua presunta colpevolezza si regge sulle parole della Bianchi, che in incidente probatorio lo colloca nel garage la mattina dopo l’omicidio. Eppure Dassilva è tornato dal Senegal, dove aveva avuto un figlio con la compagna africana, con il placet della moglie Valeria Bartolucci. Il profilo di chi forse si compiace di avere più donne, ma non certo quello dell’amante che ucciderebbe per amore come vuole la procura.

Il corpo di Louis non mostra rigidità, non trattiene spalle o mani, non esibisce micro-bloccaggi tipici di chi nasconde un segreto di sangue. I veri passi falsi forse stanno altrove. Manuela, davanti al cadavere di Pierina, dice di non riconoscerla. Troppo, persino per il più devastante degli choc. Poi si barrica in casa, non manda la figlia a scuola, teme l’arresto non solo per l’omicidio ma anche per il tentato omicidio del marito come ha detto Giacomo Saponi. Prima ancora che arrivino i soccorsi, cancella chat e foto dai telefoni, in una corsa a spazzare via tracce che parte da lei, non da Louis. Il senegalese, da solo, non poteva sapere che quella sera Pierina fosse uscita senza la nipote che la accompagnava sempre. Un’abitudine che solo chi viveva quella casa poteva conoscere.