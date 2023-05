Bus precipita sulla strada di Ravello: morto l’autista. Il volo nel vuoto e lo schianto vicino a una casa

Roma, 8 maggio 2023 - Un bus turistico è precipitato nel vuoto sulla strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione, in Costiera Amalfitana. Il conducente del mezzo è morto; non ci sono altre vittime, perché sul pullman non vi erano altre persone oltre all’autista.

Il bus precipitato sulla strada di Ravello

L’autobus, di proprietà di una società di Agerola, ha sfondato il parapetto della strada ed è precipitato per una ventina di metri, cadendo prima sul sottostante tratto della stessa strada, poi sfiorando un'abitazione. A bordo del mezzo il conducente, F.N., sulla trentina, figlio del titolare della società di trasporto turistico, che ha perso il controllo del proprio mezzo su tornante in località Cigliano, generando così l’incidente mortale. Sul posto sono state avviate le operazioni di soccorso, in corso anche con l'ausilio di un elicottero.