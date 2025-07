Visto dal giallista. Il facile colpevole e l’accusa che traballa

di Gigi Paoli

"Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti". Il frammento appartiene a Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, un titolo diventato paradigma della società italiana attraverso la storia del Palazzo degli Ori di via Merulana, dove accadono prima un furto e poi un omicidio. Qui non siamo a Roma nel ’27 e non è un romanzo, ma sarei curioso di sapere come Carlo Emilio Gadda, autore del capolavoro di cui sopra, avrebbe potuto raccontare la storia di Pierina Paganelli, l’ex infermiera di 78 anni trovata morta alle 8.30 del mattino nel garage del suo palazzo di via dei Ciclamini, a Rimini, dopo essere stata trafitta da 29 coltellate, un accanimento omicida che, si dice, implica un legame fra l’assassino e la vittima, traduce nel sangue la volontà del primo di punire la seconda. E dunque: chi voleva punire Pierina? E perché? Nel pasticciaccio brutto di via dei Ciclamini l’assassino era (è?) lì e conosceva Pierina, il palazzo e il garage (tant’è che l’impianto elettrico verrà manomesso per farlo scivolare nell’ombra). E l’assassino non è affatto detto che sia Louis Dassilva, il senegalese 35enne in carcere da un anno.

Secondo l’accusa, aveva il movente: era l’amante della cognata di Pierina, Manuela Bianchi, abitava nella stessa strada e avrebbe agito per impedire che Pierina spifferasse la liaison. La moglie Valeria lo difende: "Era solo una scappatella, non è stato lui". L’impressione è che Dassilva sia il presunto colpevole più facile, ma la Cassazione dice che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti: qui l’accusa traballa. La sua posizione mi ricorda molto quella dell’ivoriano Rudy Guede, condannato per l’omicidio in concorso di Meredith Kercher ma, dopo l’assoluzione di Raffaele Sollecito e Amanda Knox, in concorso con... se stesso. La giustizia sarà uguale per tutti, ma a pensar male, è noto, spesso s’indovina. E la verità su Pierina resta sospesa nel tempo e nello spazio.