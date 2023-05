Assolto dopo 12 anni, affitta un camion vela L’ex consigliere: "È la fine di un incubo"

Scagionato dopo 12 anni, Ezio Stati, 76 anni ed ex capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale abruzzese, ha deciso di comunicare la lieta novella a tutti i cittadini affittando un camion vela (foto). "È la fine di un incubo e di tante sofferenze" ha detto, commentando la sentenza di assoluzione dall’accusa di corruzione che ha coinvolto anche sua figlia Daniela, al tempo assessore regionale alla Protezione civile. L’inchiesta era scattata nel 2010, dopo il terremoto dell’Aquila, per presunte mazzette negli appalti nell’ambito della ricostruzione post sisma, che coinvolgevano la società pubblica Abruzzo Engineering, controllata dalla Regione. "Siamo stati vittima di un errore giudiziario, sono state viste lucciole per lanterne – spiega ancora Stati –. La politica? Non ho più ansia da prestazione, ma vorrei essere assolto anche dal popolo Italiano".