Assalto armato a scuola Ex studentessa con fucili e pistola Sette vittime, uccisi tre bimbi

di Giampaolo Pioli NEW YORK Una nuova strage a scuola negli Stati Uniti. A Nashville, in Tennessee, in un istituto privato cristiano. Ad aprire il fuoco questa volta è stata una donna di 28 anni, Audrey Hale, un tempo allieva della scuola. La donna, entrata da un ingresso secondario, è salita al secondo piano dell’edificio e ha cominciato a sparare su alcuni funzionari dell’amministrazione scolastica. Poi ha rivolto la sua pistola contro i bambini prima di essere abbattuta da due poliziotti. Secondo le prime indicazioni, i tre bambini uccisi (Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney) erano tutti in una stessa classe e avevano nove anni. Alla fine i morti sono sette: oltre, ai bmabini e alla killer, le vittime sonoCinthia Peak di 61 anni, Mike Hill di 61 anni e Katherine Koonce di 60 anni. A differenza di quanto era successo pochi mesi fa a Uvalde, in Texas, questa volta gli agenti sono intervenuti immediatamente, ad appena 14 minuti dalla chiamata al 911. I cinque poliziotti arrivati per primi hanno bloccato l’autrice del massacro al secondo piano dell’edificio, quando si trovava ancora nell’atrio e non aveva quindi avuto tempo di entrare in nessuna classe. L’hanno affrontata e l’hanno uccisa sul posto. La ragazza...