Ancora una neonata lasciata vicino a un ospedale in Lombardia Quarto caso in soli due mesi

Aveva solo poche ore di vita quando è stata trovata in uno scatolone, avvolta tra le coperte,davanti all’ospedale di Sesto San Giovanni (Milano). La piccola Amelia, questo il nome che le hanno voluto dare le infermiere, è stata trovata la sera del 5 maggio sul marciapiede che porta al pronto soccorso. Il caso della piccola, che sta bene e il 24 maggio è stata registrata all’anagrafe, arriva dopo quelli della bimba appena nata lasciata al Buzzi dalla madre che l’aveva partorita in un capannone, di Enea, il neonato deposto nella Culla per la vita del Policlinico a Pasqua, e della bimba lasciata all’ospedale di Bergamo, tutti nel giro di due mesi. Il sindaco Roberto Di Stefano, ha lanciato un appello alla madre: "Contattami senza paura. Se il motivo dell’abbandono è legato a problemi economici, come Comune ti possiamo sostenere".