"Anche in periferia prezzi fuori mercato"

BOLOGNA

Un’altra area molto frequentata da chi cerca casa a Bologna è la zona Barca. Tuttavia, nonostante l’allontanamento dal centro, la situazione è invariata. Un monolocale, anzi, una stanza all’interno di un appartamento formato da quattro camere, arriva a costare 850 euro al mese. "Da persona adulta, questi sono prezzi normali? No. Una stanza singola a Bologna sta sui 600 euro al mese senza spese. Tuttavia, è chiaro che se si è in tre o in quattro la situazione cambia a livello di prezzo.

Chi fa questo di mestiere ne tiene conto e valuta anche che ci sia un periodo di vuoto, ovvero quando l’affittuario ci rimette le spese, in particolare quelle condominiali che arrivano anche a oltre 3.500 euro all’anno". L’appartamento, disponibile da gennaio 2025 per studenti o giovani lavoratori, si sviluppa su ingresso con un corridoio alla cui sinistra si trovano le tre stanze singole e dall’altra parte la cucina abitabile e una quarta camera singola matrimoniale. Completano l’appartamento due bagni e due balconi. Nelle stanze "comanda la semplicità" e sono composte da un letto singolo, comodino, armadio, scrivania, sedia e televisione. Tuttavia, "le fotografie sono indicative e l’arredato verrà sensibilmente modificato" e sono richiesti "500 euro di mediazione all’agenzia". Su questo, alcuni proprietari confessano che è un problema dovuto alle tasse e ai costi energetici, oltre alle "spese come la Tari che fanno alzare i prezzi" a dismisura, soprattutto, ad aumentare il canone in alcuni locali sono le ingenti somme da pagare in termini di spese condominiali.