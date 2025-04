Papa Francesco ha incontrato vertici e personale del Policlinico Gemelli: “Quando comandano le donne le cose vanno”

Città del Vaticano,16 aprile 2025 - Stamane Papa Francesco, in via di miglioramento, ha voluto incontrare i vertici e il personale del Policlinico Gemelli che lo ha avuto in cura. Rivolgendosi in particolare alla rettrice dell'Università Cattolica, Elena Beccalli, il Pontefice ha detto: "Grazie. E grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei, che è così forte: quando comandano le donne le cose vanno".

In totale circa 70 persone hanno assistito Bergoglio durante i giorni del ricovero il mese scorso: "Grazie a tutti voi prego per voi, e per favore fatelo per me. Grazie". E ha aggiunto: "Grazie per il servizio in ospedale, molto buono, continuate così!".

Durante l'incontro il presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gemelli, Daniele Franco, ha invitato il Papa a tornare al Gemelli "ma non come paziente, ma per visitare i nostri malati, soprattutto quelli che stanno meno bene. Una sua parola di conforto credo sarebbe di grande aiuto a loro e alle famiglie".

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono in miglioramento, ormai riesce a stare lunghi periodi senza somministrazione di ossigeno. Nelle sue ultime uscite si è notata l'assenza dei naselli e registrato un miglioramento nella voce. Miglioramenti evidenti anche nella mobilità.