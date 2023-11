Alberto Scagni massacrato di botte in carcere. “Colpito più volte al volto con degli sgabelli”. È detenuto per l’omicidio della sorella Alice

Roma, 23 novembre 2023 – Alberto Scagni è stato massacrato di botte da due detenuti maghrebini nella cella della sezione detenuti protetti del penitenziario di Sanremo. Scagni sta scontando una pena di 24 anni e 6 mesi di carcere per aver ucciso la sorella Alice con 24 coltellate il 1° maggio 2022 sotto la sua abitazione di Quinto, nel levante di Genova. "Quello che è successo nella notte ad Alberto Scagni è gravissimo. Colpito più volte al volto con degli sgabelli, ha fratture al volto che lo hanno costretto a un intervento di chirurgia maxillofacciale. Non solo. Ha subito un tentativo di strangolamento ed è sotto osservazione per le condizioni del collo", ha detto all'Adnkronos l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste la famiglia.

Entrambi reclusi perché condannati per violenza sessuale aggravata, i due maghrebini si sarebbero ubriacati utilizzando l'alcol ottenuto con la macerazione della frutta. Il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l'intervento con l'utilizzo della forza e Scagni è stato salvato e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni critiche. Nel frattempo i due maghrebini sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona. Sempre secondo quanto appreso, nella colluttazione cui ha seguito l'arresto dei due, un poliziotto ha riportato la frattura di due costole ed è stato refertato con 21 giorni di prognosi.

Non è escluso che, come nella prima aggressione subita al carcere di Genova Marassi, Scagni sia stato massacrato di botte per il reato commesso anche se non si hanno conferme in tal senso. Nel carcere di Genova Marassi, il detenuto che lo aveva picchiato aveva trovato un ritaglio di giornale che riportava la condanna per l'omicidio della sorella.

