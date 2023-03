Al vertice Ue la mina banche Deutsche Bank crolla in Borsa Ritorna la paura del contagio

di Elena Comelli Cadono come birilli. L’ultima della serie è il gigante tedesco Deutsche Bank, il cui titolo ieri ha chiuso in calo dell’8,53% a 8,54 euro, dopo aver perso fino al 15% nel corso della giornata. Non tanto meglio Commerzbank, che ha perso il 5,45%, mentre a Piazza Affari Unicredit ha ceduto il 4,06%, a Parigi SocGen il 6,1%. Il tonfo della maggiore banca tedesca e una delle più grandi del Vecchio Continente ha ovviamente condizionato i listini europei, già provati dalla crisi di Credit Suisse, dal fallimento della banca californiana Svb e da First Republic, altro istituto americano vicino al crac. L’indice delle banche Euro Stoxx 600, che contiene i maggiori istituti di credito del Continente, è sceso del 4,2% e i listini, vittime dell’ansia sulla tenuta del sistema finanziario, hanno chiuso la settimana in netto ribasso, pur riducendo i cali rispetto ai minimi della sessione. Piazza Affari è stata maglia nera in Europa (-2,23%), Francoforte ha chiuso in calo dell’1,66%, Parigi ha perso l’1,74%, Londra l’1,26%, Zurigo il 5,74%. In leggero rosso snche gli indici di Wall Street. I timori sulla tenuta delle banche e sulla crescita dell’economia europea sono tornati in primo piano nonostante le "corsa...