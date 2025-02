“Papà, vieni e spacca la faccia al prof”. E il genitore arriva a scuola e aggredisce il docente: follia nel Leccese

Lecce, 8 febbraio 2025 - "Papà, vieni e spacca la faccia al prof". Questa la richiesta choc di uno studente di 16 anni di una scuola di Casarano (Lecce), a cui il genitore non si è sottratto. Anzi, l'uomo è arrivato con i rinforzi, il figlio più grande, per tentare di picchiare l'insegnante 'colpevole' di avere rimproverato l'adolescente ammonendolo con ben quattro note sul registro perché aveva disturbato la lezione.

La vicenda, che risale allo scorso dicembre, è riportata nella denuncia che il docente ha presentato ai carabinieri. Da quanto raccontato, il giovane ha chiamato il padre mentre era in aula, invitandolo ad andare a scuola per "spaccare la faccia al professore" che, dopo averlo rimproverato e sanzionato con le note, lo aveva anche avvertito del rischio che il suo comportamento avrebbe potuto determinare la convocazione di un altro consiglio straordinario e l'adozione dell'ennesima sospensione. Peraltro, sempre nella stessa giornata, il ragazzo era già stato ripreso da un altro professore, che gli aveva dato altre due note. Lo studente era anche reduce da due settimane di stop forzato dalle lezioni per altri episodi simili. In passato avrebbe anche bullizzato un compagno che segue le lezioni con un insegnante di sostegno.

Dopo la telefonata, il padre e l'altro figlio avrebbero iniziato a urlare contro il docente, minacciandolo, mentre il sedicenne li incitava. I due, poi, avrebbero tentato di fare irruzione nell'ufficio del preside ma, trovando la porta chiusa, avrebbero continuato a inveire contro l'insegnante, insultandolo.

Il professore, a quel punto, ha deciso di allontanarsi con la scusa di chiamare il dirigente scolastico e, mentre indietreggiava, padre e figlio avrebbero continuato a strattonarlo e a intimidirlo. Alla fine il professore si è rifugiato in bagno, da dove è riuscito a chiamare il 112. Quando le forze dell'ordine sono arrivate hanno identificato i tre e hanno accompagnato il professore all'auto scortandolo fino all'uscita del paese. Il giorno successivo lo studente sarebbe tornato a scuola come se nulla fosse accaduto.