Addio privato a Delon. Claudia Cardinale non c’è: "Scusate, troppo dolore"

Il ballo finisce in un pomeriggio soffocante della Francia centrale nella cappella della tenuta di La Brulerie, a Douchy, fatta costruire per sé e i suoi cani. Nel 2011 Alain Delon sorrideva davanti al proprio mausoleo dicendo di non avere paura della morte. E nemmeno, da cattolico, della fama di donnaiolo incallito: la "folle passione" era per una sola, la Vergine Maria, "la donna che amo di più al mondo, quella con cui parlo di più".

I vivi se ne sono fatti una ragione. E hanno partecipato in migliaia, a distanza di sicurezza, al funerale privato e blindato della leggenda francese morta domenica a 88 anni, appostandosi dal mattino presto in mezzo ai cumuli di fiori e biglietti depositati da giorni. La polizia ha organizzato posti di blocco attorno al villaggio del Loiret, a Sud di Parigi. E per precauzione lo spazio aereo è stato chiuso per tutto il fine settimana.

Coi tre figli – e l’obbligo di lasciare alla porta il cellulare – solo una cinquantina di persone, tra familiari e amici, sono stati ammessi nelle mura della grande proprietà di 120 ettari comprata negli anni ’70, un paradiso bucolico condiviso con gli animali per tre lustri con la compagna Mireille Darc, l’ultimo grande amore. Tra questi l’ex moglie Rosalie van Breemen, madre di Anouchka e Alain-Fabien, gli attori Nicole Calfan, Muriel Robin e la figlioccia Geraldine Danon. Nella lista degli invitati, secondo Le Parisien, anche il conduttore Michel Drucker, Paul Belmondo, figlio dell’ex rivale e amico Jean-Paul, e il giornalista Marc-Olivier Fogiel. Assente "per troppo dolore" Claudia Cardinale, che aveva già salutato il suo Tancredi firmandosi Angelica. Mentre era persona non gradita l’enigmatica compagna-dama di compagnia Hiromi Rolin, sfrattata l’anno scorso dalla tenuta per dispute con la famiglia che l’ha accusata di circonvenzione d’incapace.

Alle 17, dopo la cerimonia officiata dal mediatico monsignor Di Falco, la sepoltura accanto agli amati cani, c’è chi dice 35, chi arriva a 50: il cappellano delle celebrità ha chiuso un occhio di fronte a una procedura "di tipo eccezionale" che ha richiesto l’autorizzazione prefettizia. Nel ruolo di sopravvissuto ha accompagnato il padrone anche Loubo, il pastore belga malinois che Delon voleva portare con sé nell’ultimo viaggio: "Lo amo come un figlio. Se morirò prima di lui chiederò al veterinario di farlo addormentare fra le mie braccia". La prediletta figlia Anouchka, alla quale va mezza eredità a scapito dei fratelli Anthony e Alain-Fabien, si è opposta all’eutanasia. È sua la foto definitiva del padre pubblicata il mese scorso: "Delon sarà sempre Delon. Sempre bello. Sempre impeccabile. Sempre elegante. Come il buon vino. Eternamente grande".