Tecnologie e mercati emergenti: la strategia di Cherubini

CON ALLE SPALLE le montagne e ai piedi il lago di Garda, la Cherubini Spa è una di quelle aziende che hanno fatto la storia della piccola e media imprenditoria italiana e che continuano a farla. Nata subito dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1947, a Carzago della Riviera, in provincia di Brescia, è attiva nel settore della movimentazione di tende da sole, avvolgibili e veneziane, che da manuali, negli anni, sono diventate sempre più automatiche e integrate con i più avanzati sistemi di domotica. Nel cambio generazionale la famiglia Cherubini (Luigi, Silvia, Massimo, Lionello, Paolo e Luciana) ha scelto di passare da una gestione prettamente familiare a una più manageriale. Da qui una serie di innovazioni portate sia nella governance interna, sia nelle strategie commerciali esterne e una serie di acquisizioni che hanno dato risultati importanti, in termini di numeri. Cherubini ha infatti chiuso il bilancio 2022 con 60 milioni di fatturato. Oggi impiega 300 persone in Italia e all’estero. In questi giorni la realtà bresciana ha perfezionato l’acquisizione del 70 per cento del capitale sociale di Mi Metal Srl creando la Cherubini Mi-Metal Srl La logica di questa scelta la spiega l’amministratore delegato di Cherubini, lo spagnolo Francisco Sanchez....