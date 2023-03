Tecnologia e ambiente È Molisana la ricetta green

LA MOLISANA porta in tavola la sostenibilità. Lo storico pastificio di Campobasso, fondato nel 1910, da sempre sostiene un modus di fare business che concilia il profitto con l’impegno etico e culturale nella consapevolezza che oggi gli imprenditori rivestono anche un’importante funzione sociale. Il gruppo Ferro dal 2011, anno di acquisizione dell’azienda, ha messo in pratica obiettivi e sfide per restituire centralità al territorio contribuendo allo sviluppo degli Obiettivi SDG (sustainable development goals) integrandoli nella propria strategia. Il primo bilancio di sostenibilità della Molisana rappresenta il documento in cui sono descritte le iniziative intraprese e i traguardi raggiunti in termini di performance ambientale, sociale, di governance e i progetti futuri, fornendo informazioni complete e trasparenti agli stakeholder. Dal 2011, dunque, sono state numerose le iniziative introdotte per garantire da un lato il mantenimento della vocazione all’eccellenza qualitativa e dall’altro il consolidamento di un approccio sostenibile, dimostrando così che coniugare il business con l’attenzione all’ambiente è possibile. Sono quattro i pilastri su cui si incentra la strategia di sostenibilità: la filiera integrata e la sua tracciabilità; l’impegno verso l’ambiente; l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti; la cura delle persone, dei dipendenti e della comunità. Il primo anello è quello della...