Sofidel rilancia la sfida sui temi della sostenibilità

IL GRUPPO Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico con sede a Porcari (Lucca), è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico e alla deforestazione. Anche quest’anno ha visto confermato il suo impegno da Cdp, tra le principali organizzazioni indipendenti di misurazione e rendicontazione delle performance ambientali a livello globale, posizionandosi nella fascia Leadership dei rating Climate Change 2022 e Forests 2022. L’ennesimo riconoscimento per Sofidel sui temi della sostenibilità soddisfa l’ad Luigi Lazzareschi (foto). Cosa significa per un’azienda attiva in un settore storicamente ad alto impatto? "Di sostenibilità si parla continuamente. Il problema è poter disporre di criteri di valutazione delle attività attendibili. I rating di sostenibilità, come CDP, EcoVadis, Morningstar Sustainalytics, sono strumenti utili e sofisticati di rendicontazione che certificano la capacità di un’azienda di gestire i rischi ambientali, sociali e di governance rendendo più facilmente comunicabili e comparabili le strategie e i risultati. Un modo anche per combattere il greenwashing e le pratiche di dumping ambientale e sociale. È importante veder valutato e riconosciuto il nostro lavoro e rendere pubblici, in modo trasparente, attraverso queste piattaforme, gli obiettivi conseguiti". A che punto siete del vostro percorso di riduzione delle emissioni? "In una...