Smau conquista la Silicon Valley con la più grande delegazione italiana dell’innovazione

Smau a San Francisco

Milano, 03 Marzo 2023 – Il rapporto “Global Startup Ecosystem Report” redatto da Startup Genome conferma la Silicon Valley come primo ecosistema produttore di startup nel mondo con un valore stimato di 2 trilioni di dollari, contro la media globale di 28,6 miliardi, e con 105 miliardi di dollari di capitale affluiti nell’area, il doppio del totale del 2020. Ed è proprio a San Francisco, la cornice in cui è incastonata la Valle del Silicio, che Smau, aggregatore internazionale di opportunità per l’ecosistema dell’innovazione, e ITA - Italian Trade Agency porteranno la più grande delegazione italiana in trasferta composta da startup, imprese, abilitatori e istituzioni. Lo scopo dell'iniziativa L’obiettivo sarà la nascita di una relazione continuativa tra Italia e Silicon Valley volta alla valorizzazione delle migliori idee innovative capaci di rispondere alle più grandi sfide del nostro tempo, idee inerenti Intelligenza Artificiale e Machine Learning, efficientamento energetico, IoT, digital health, blockchain, mobilità elettrica, realtà aumentata, Risk Management, cybersecurity, economia circolare, supply chain collaboration e non solo. “La tappa di Smau a San Francisco, realizzata in collaborazione con ITA - Italian Trade Agency, nasce in concomitanza con la recente inaugurazione da parte del governo italiano di INNOV.IT - Italian Culture and...