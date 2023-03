Se pedalando guadagni bonus da spendere nei negozi vicini

TI SPOSTI IN BICI? Grazie a una App puoi guadagnare punti per ogni pedalata, per poi spenderli nei negozi di quartiere. L’originale idea, che si sta diffondendo in tutta Italia e anche all’estero, nasce da un’azienda pugliese, che ha però il suo braccio operativo in Toscana, nella società Mas Firenze. Si tratta di Pin Bike, un sistema brevettato e antifrode che permette la certificazione, il monitoraggio e la "gamification" (ovvero trasformazione in gioco, ndr) delle tratte urbane percorse in bicicletta. Grazie a questa trovata, città, aziende e scuole possono rilasciare ai cittadini una serie di incentivi economici per promuovere la mobilità sostenibile sulle due ruote, aiutando contemporaneamente il commercio di prossimità. "La tecnologia è antifrode, grazie all’integrazione delle registrazioni della App e del sensore che viene montato sulla bicicletta dei partecipanti", precisa Francesco Vernice (nella foto, con Piero Zanini, Alessandra Caporossi e Salvatore Vernice), project manager di Mas Firenze. "In questo modo, viene garantita l’assoluta veridicità dei dati raccolti e poi trasmessi ai mobility manager di città, aziende e scuole, per il rilascio degli incentivi economici alla mobilità sostenibile e per tutte le decisioni e gli investimenti, che devono appunto basarsi sulle informazioni ricevute". Per ottenere i bonus (e quindi...