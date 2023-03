Scenario incerto, i gestori puntano sui titoli di qualità

CAUTELA e qualità. E’ il binomio di fattori che guiderà le strategie di chi gestisce i patrimoni degli investitori, in particolare di quelli più ricchi che si rivolgono al private banking (cioè quell’insieme di servizi che le banche e le reti di consulenti finanziari offrono ai clienti di fascia alta, con un patrimonio superiore a 500mila euro a testa). Viste le prospettive ancora incerte dello scenario internazionale, i gestori dei fondi (asset manager) preferiscono ancora giocare in difesa e puntare sui titoli di qualità, pur essendo pronti ad adattarsi ai cambiamenti che interverranno durante il 2023. A metterlo in evidenza, nelle scorse settimane, è stata un’indagine realizzata dall’Aipb (Associazione italiana private banking), attraverso interviste effettuate su un campione di suoi iscritti, rappresentato da diverse case di gestione del risparmio. In linea generale, tutti gli asset manager interpellati si sono mostrati concordi su un ritorno dell’attenzione verso gli investimenti nelle obbligazioni e nei titoli di stato, in particolare quelli americani che offrono rendimenti più corposi, dopo il rialzo dei tassi oltreoceano. C’è interesse anche per le obbligazioni emesse da società private (corporate bond), in particolare per quelle con rating superiore alla soglia definita come investment grade (tripla B). I gestori considerano invece...