Qn Top Aziende 2023 domani in edicola

NELL’AMBITO del percorso di rilancio del sistema QN Economia – settimanale cartaceo, canale web e social, newsletter, eventi – lanciato lo scorso novembre e che ha raggiunto solo nel primo mese di lancio 10 milioni di pvs, QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno portano in edicola un rapporto sulle più performanti aziende che operano nei propri territori: Top Aziende – una pubblicazione che offre le sintesi di bilancio delle principali realtà imprenditoriali, con fatturato superiore ai 10 milioni di euro, suddivise per area geografica di riferimento e riportate in ordine alfabetico in base alla certificazione Cerved – sarà distribuito gratuitamente in edicola domani con tutte le edizioni di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.

Il report è arricchito da molteplici focus, curati dai giornalisti della redazione economica di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, che fotografano un’approfondita analisi del sistema economico italiano, grazie al coinvolgimento di istituzioni, associazioni e aziende: da Unioncamere alle Regioni, dalle Banche alle Industrie di produzione e trasformazione, dal terziario all’artigianato, dal commercio al dettaglio, fino alla Gdo.

Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Confcooperative, Confagricolura, Coldiretti e Cia sono le associazioni che hanno portato il loro contributo a QN Top Aziende 2023. Globalizzazione, tecnologia e sostenibilità hanno segnato le trasformazioni e gli equilibri dell’economia e del mercato globale nell’ultimo anno. QN Top Aziende approfondisce questi temi nelle interviste alle realtà leader della crescita 2022 post pandemia: una sezione di 20 pagine in apertura al supplemento, per raccontare evoluzioni e progetti delle principali aziende di Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lombardia, con interviste a imprenditori e protagonisti, le storie delle imprese che hanno conquistato una visibilità nazionale e internazionale e che credono nel nostro Paese, portando alla ribalta progetti innovativi e di successo. Nel corso degli anni QN Top Aziende ha consolidato la propria funzione di strumento indispensabile di consultazione per verificare l’andamento economico–finanziario delle aziende operanti nei propri territori, divenendo un vero e proprio manuale di informazione per tutto l’anno finanziario. Un elenco delle imprese che, come una mappa, consente di orientarsi in modo agile e veloce tra le realtà imprenditoriali delle nostre regioni.

Top Aziende è anche online: il sito, infatti, sviluppa i contenuti dello speciale ed è disponibile tutto l’anno sulla piattaforma di quotidiano.net.