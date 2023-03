Prossimo traguardo: il bilancio di sostenibilità Le Lenticchie Medie la referenza più venduta

SOSTENIBILITÀ come filo conduttore per tenere assieme crescita, tracciabilità di filiera, pack green e materie prime selezionate per un modello di business sostenibile. Sono le priorità di Select che dal 2021 ha intrapreso un percorso di sostenibilità a 360 gradi: ambientale, economica e sociale con la consulenza di AzzeroCO2. Il progetto Select Loves Green si basa sugli obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 e comprende interventi strutturali allo stabilimento, la revisione dell’intera supply chain tramite valutazioni su criteri Esg e azioni sul territorio di welfare aziendale, nonché il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Inoltre il piano strategico di medio-lungo periodo prevede di raggiungere il primo Bilancio di Sostenibilità nel 2024. Ma l’attenzione di Select per l’ambiente era cominciata già nel 2014 quando l’azienda campana aveva scelto di rifornirsi solo di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate: il risparmio è di circa 500 grammi di CO2 per ogni kWh consumato. Nel 2021 il risparmio di emissioni è stato di circa 270,4 tonnellate di anidride carbonica. Nel corso degli ultimi anni Select ha inoltre sostituito la totalità dei corpi illuminanti, passando a quelli a tecnologia Led. Un ulteriore elemento di grande rilevanza è il packaging: per i prodotti a marchio Select...