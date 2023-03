Nuovo calo delle iscrizioni nelle procedure esecutive immobiliari

Tribunale, foto generica

Milano, 10 Febbraio 2023 – Le procedure di esecuzioni immobiliari, nel corso del 2022, hanno fatto registrare un calo per quanto riguarda le nuove iscrizioni. Dopo il leggero segno in positivo del 2021, la situazione ritorna ai livelli del 2020, il cosiddetto annus horribilis per i Tribunali. Questi i dati ufficiali elaborati in anteprima da Reviva, l’azienda innovativa con sede a Milano leader nella vivacizzazione delle aste immobiliari. La società ha infatti elaborato i dati del Ministero della Giustizia, calcolando che le nuove iscrizioni sono 32.995, con un calo dell’8,6% sull’anno precedente. Nel corso degli ultimi 5 anni, le esecuzioni iscritte annualmente sono diminuite del 50% circa, anche a causa del calo dei nuovi default. Sembra, invece, essersi stabilizzato il livello di produttività dei singoli tribunali: infatti, le pratiche definite nel 2022 sono ancora superiori a 66.000. Il clearance rate, il rapporto tra procedimenti iscritti e procedimenti definiti nell’anno, è ancora superiore a 2: ciò significa che si chiudono, quindi, il doppio dei procedimenti iscritti nell’anno. Questo risultato ha inoltre consentito un’ulteriore riduzione dei procedimenti pendenti (le pratiche arretrate), che risultano inferiori ai 140.000 rispetto agli oltre 171.000 del 2021. Diversa è la prospettiva per gli anni a venire, in...