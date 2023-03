Il ruolo della distribuzione moderna per la tutela del potere di acquisto delle famiglie

L'inflazione e la distribuzione moderna

Bologna, 18 gennaio 2023 – La 19a edizione di Marca by BolognaFiere si è aperta con il tradizionale convegno dedicato al ruolo centrale che ricopre la Marca del Distributore e l’intero settore distributivo nel sistema economico e sociale del nostro Paese. Alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste On. Francesco Lollobrigida e del Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini è stata presentata un’analisi sul settore realizzata da The European House – Ambrosetti per ADM dal titolo “L’Italia di oggi e di domani: il ruolo sociale ed economico della Distribuzione Moderna” che ha toccato anche temi di stringente attualità come l’inflazione e la perdita di potere d’acquisto delle famiglie, la difesa del made in Italy agroalimentare e del tessuto produttivo e industriale, composto soprattutto da piccole e medie aziende. Intervenuto in videocollegamento da Davos il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy On. Valentino Valentini. L’analisi del settore Il Position Paper realizzato per ADM evidenzia chiaramente la misura del contributo sociale ed economico svolto dalla Distribuzione Moderna, anello chiave di una filiera lunga e articolata che dà un contributo complessivo – tra diretto e attivato indirettamente – alla crescita del Paese di oltre 52 miliardi...