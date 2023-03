Due italiani su tre non pensano alla pensione: così si rischia un assegno molto basso

Milano, 28 Febbraio 2023 – Solo un italiano su tre si preoccupa della propria pensione dal punto di vista finanziario. Questo è quanto emerge dall’inchiesta di Altroconsumo, realizzata per capire come si comportano i risparmiatori di fronte al problema pensionistico. Le pensioni I restanti 2/3 confessano che non si stanno affatto preparando, nonostante sia piuttosto diffusa la consapevolezza che la propria futura pensione non sarà in grado di soddisfare i bisogni (lo pensa il 44% degli intervistati), o ci riuscirà solo in maniera appena sufficiente (40%). I timori sull'ammontare delle pensioni Gli italiani sono altrettanto consapevoli anche del fatto che le loro pensioni potrebbero non essere così elevate: soltanto il 20% di chi ha risposto pensa che riceverà un assegno superiore al 75% del suo ultimo stipendio: quasi il 30% pensa addirittura che non avrà una pensione, mentre un altro 20% ritiene che la sua pensione alla fine sarà meno della metà di ciò che percepisce ora in busta paga. Il 60%, inoltre, si aspetta che la pensione sarà la sua unica fonte di reddito una volta smesso di lavorare. Le entrate finanziarie oltre alla pensione Gli italiani si aspettano dunque una bassa pensione, senza, per di più, poter fare...