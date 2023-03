Paura mai più La sicurezza arriva al suono del cellulare

CAMMINARE DA SOLE per strada, in una grande città. Inoltrarsi, magari di sera, in vie deserte o poco illuminate. Prendere un autobus, o peggio, una metropolitana, attendere sul binario quel treno regionale che sembra non arrivare mai. Imbattersi in un manipolo di persone dalle facce e dai modi tutt’altro che gioviali. E sentire, improvvisamente, il cuore martellare nel petto. Una sensazione che tutte le donne del mondo, probabilmente, hanno provato almeno una volta nella vita: chi non ha pensato di telefonare alla propria mamma, a un’amica, una sorella, per farsi, in un certo senso, accompagnare a casa? È partita da questo semplice e infinito presupposto la 28enne Laura De Dilectis (foto), laureata in Psicologia clinica all’università La Sapienza di Roma, fondatrice e amministratrice delegata della startup ‘Violawalkhome’. Nata nella primavera del 2021, Violawalkhome (letteralmente, ‘Viola cammina a piedi verso casa’) è un servizio di ‘accompagnamento a casa’ gratuito, disponibile 24 ore su 24 ed effettuato attraverso videochiamate via social, che presto saranno sostituite da un’app per smartphone. Delle videochiamate si occupa un pool di volontari, che risponde – in maniera pressoché istantanea – alle tante richieste inviate al profilo Instagram della startup. "Dopo la laurea, avevo in mente di dedicarmi...