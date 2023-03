Next Generation

I nuovi giacimenti di materie prime si nascondono nei nostri cassetti o in qualche scatolone in soffitta: è lì che di solito giacciono, ormai inutilizzati, i nostri cellulari e altri dispositivi elettronici a fine corsa. Secondo il rapporto Raee 2020 (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), nel 2020 la raccolta di questo genere di rifiuti in Italia è stata del +7,68% rispetto all’anno precedente, a quota 78mila tonnellate. Una tonnellata di schede elettroniche da telefoni a fine vita contiene in media 276 grammi d’oro, 345 d’argento, 132 chili di rame.