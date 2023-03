L’impennata dell’inflazione pesa anche sul settore

Stando ai dati dell’Osservatorio Federvini sui consumi si segnala, grazie alla ristorazione, +34% per gli amari e dopo pasto, +30% per il vino e +31% per le bollicine. La grande distribuzione, invece, sembra risentire maggiori difficoltà. L’inflazione, mai così alta dagli anni ‘80, ha spinto i consumatori a cambiare le proprie abitudini di spesa adottando strategie volte al risparmio. Così se nel periodo gennaio-settembre 2022, ci sono stati leggeri segnali di ripresa rispetto al 2021, le vendite restano ancora con il segno meno