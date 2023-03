L’esperto spiega come gestire un portafoglio Etf

QUESTA SETTIMANA YouFinance.it, iniziativa Qn-TraderLink, offre incontri di grande interesse che possono essere seguiti in tempo reale, dialogando con l’esperto, oppure rivisti con comodo in seguito. È sufficiente visitare il sito www.youfinance.it. Si comincia oggi. Dalle 17 alle 18, Gabriele Bellelli (trader ed educatore finanziario), guiderà il seminario ‘Portafoglio di Etf: dalla gestione passiva a quella attiva‘. Durante la videoconferenza, si affronterà il tema delle tecniche di gestione passive e attive di un portafoglio di Etf, illustrandone i pregi, i difetti e le corrette modalità di utilizzo. Martedì 7 marzo, dalle 15 alle 16, si terrà l’incontro ‘Trasforma i profitti di Apple in tuoi profitti di trading’. La conferenza è affidata a Maurizio Monti, editore dell’Istituto svizzero della Borsa. A presentarla sarà Luciano Lo Casto, editor in chief dell’istituto.

Mercoledì 8 marzo, dalle 11 alle 12, Francesca Fossatelli condurrà l’incontro ‘Alla ricerca della Resilienza: come costruire e gestire efficacemente il proprio portafoglio in Certificati’. A novembre 2021, è nato il canale Telegram gratuito ‘Obiettivo Resilienza’ che riassume le operazioni del portafoglio difensivo in certificati di Francesca Fossatelli (founder di FreeFinance.biz), la cui performance supera il 12%. Dopo aver affrontato uno dei peggiori anni dei mercati finanziari, illustrerà come rintracciare la resilienza nei certificati nelle diverse fasi di mercato, con esempi reali di errori e successi, e come ricercare i certificati resilienti 2023 in un contesto di elevata inflazione e tassi in aumento.

Sempre mercoledì, dalle 17 e 30 alle 18 e 30, Carlo Vallotto, responsabile del sito internet www.metalli-preziosi.it, illustrerà la conferenza ‘Materie Prime, come investire tra inflazione e tassi in crescita?’ Giovedì 9 marzo, dalle 9 e 30 alle 11, si terrà la prima giornata del corso ‘Tecniche avanzate di gestione di portafoglio con certificates’, con i docenti Pierpaolo Scandurra e Giovanna Zanotti. Il seminario è a cura di Acepi (Associazione italiana certificati e prodotti di investimento) ed è accreditato per il mantenimento della certificazione Efpa (livelli EfaEfpEip, quattro crediti) e Cfa Society Italy (quattro crediti formativi).

Sempre giovedì, dalle 18 alle 19, si svolgerà l’incontro ‘I momenti di crisi nel trading - come affrontarli dal punto di vista psicologico e tecnico’, condotto da Martina Andrea Provenzano e Mattia Pavone (Ichimokers Trading community). Chiude la programmazione settimanale l’appuntamento di venerdì 10 marzo, ‘Come costruire un portafoglio’, dalle 17 e 30 alle 18 e 30, guidato da Michele Clementi, consulente e professore della Facoltà di Statistica dell’Università di Bologna.