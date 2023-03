Leadership europea per efficienza operativa

Intesa Sanpaolo si pone come obiettivo la leadership nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela. L’impegno del gruppo per tecnologia e crescita nel piano d’impresa prevede un programma di investimenti di 5 miliardi di euro, inclusi circa 650 milioni nella nuova banca digitale, e il coinvolgimento di circa 4mila persone. Isybank fornirà servizi bancari inizialmente ai 4 milioni di clienti individuati dal piano d’impresa 2022-2025 interessati a usare servizi online e via mobile.