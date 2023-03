Lavori in corso a Italcementi "Questo è l’anno dei cambiamenti"

IL 2023 È UN ANNO di grandi cambiamenti per Italcementi. Quartier generale, brand, innovazione sostenibile e digitalizzazione, gestione del personale: è impressionante l’ampiezza e la profondità dei "cantieri in corso" per il gigante italiano del cemento dalle radici antiche (affondano nella seconda metà del XIX secolo), che sei anni fa è stato ceduto dalla famiglia Pesenti al colosso tedesco HeidelbergCement. Entro la fine di quest’anno l’azienda cambierà sede e brand, scegliendo di spostare dal Kilometro Rosso di Bergamo all’area metropolitana di Milano i propri uffici direzionali e preparandosi ad abbracciare il nuovo brand globale Heidelberg Materials. Com’era prevedibile, l’annuncio del 18 gennaio ha suscitato polemiche a Bergamo, origine e cuore storico dell’azienda. "È un cambiamento importante, anche dal punto di vista emotivo, ma è senz’altro la migliore decisione per il nostro futuro", ha dichiarato in quell’occasione Roberto Callieri (foto), ad di Italcementi, spiegando che "in un mondo sempre più globale un’azienda ambiziosa deve avere la lungimiranza di fare scelte importanti per il proprio futuro, come quella di avvicinarsi ancora di più al più importante centro economico del nostro Paese e come quella di adottare il nuovo brand globale del Gruppo, che è tra i maggiori player mondiali del nostro settore"....