La finanza va in orbita Boom di investimenti

LA FINANZA scopre lo spazio e vola in orbita. Stando all’ultimo studio di McKinsey & Company ‘A different space race: raising capital and accelerating growth’, nell’ultimo decennio il mercato legato alle attività spaziali ha infatti registrato una crescita massiccia, con investimenti annuali totali tra il 2012 e 2021 cresciuti da 300 milioni fino a oltre 10 miliardi di dollari. Questi investimenti, spiegano gli analisti, stanno alimentando una nuova ondata di dinamismo e innovazione in tutto l’ecosistema spaziale, con impatti sul panorama competitivo che potrebbero aumentare le sfide per alcune aziende. Dal report emerge che "i principali clienti civili e militari cercano di muoversi più rapidamente e di trasferire più rischi ai partner industriali rispetto al passato. Inoltre, favoriscono sempre più modelli simili a quelli commerciali, in cui i partner investono in anticipo per sviluppare e possedere la proprietà intellettuale. Nel frattempo, un numero crescente di nuovi operatori del settore spaziale ha attinto a questo significativo e crescente interesse degli investitori per istituire spin-off, partnership e round di investimenti privati". Questi nuovi operatori, sottolineano inoltre gli analisti, "hanno sfruttato l’ondata di capitali privati e pubblici per finanziare le loro roadmap di prodotti e diventare i primi a sfruttare una serie di...