La crisi non frena il mercato Boom di fusioni e acquisizioni

LA CRISI ENERGETICA, l’inflazione galoppante e il clima di incertezza economica non hanno frenato la voglia degli imprenditori italiani di diventare grandi. Nel 2022, infatti, il mercato M&A ha chiuso con il segno più, sia in termini di numero di operazioni che di controvalore. Un mercato trainato, secondo l’annuale ricerca di Ernst & Young, dagli operatori di private equity, che hanno realizzato circa un deal su tre, e dai settori industriale, tech e consumer, con oltre la metà dei volumi. Nel 2022 in Italia sono state chiuse 971 transazioni, con un incremento del 31% rispetto alle 742 del 2021, per un controvalore di 89,4 miliardi (+11%). Numeri ancora più significativi se rapportati al quadro internazionale del settore che, secondo quanto riporta il Financial Times, vede il volume delle fusioni e acquisizioni nel 2022 in calo del 38% rispetto al 2021. "Si tratta di un dato per certi versi inaspettato – commenta Marco Daviddi (nella foto), strategy & transactions markets leader Europe West di EY – Scenario geopolitico, inflazione, costi energetici, tensioni nelle catene di fornitura e incremento del costo del denaro hanno inciso sul mercato, ma se inizialmente si è ritenuto che potessero determinare un freno in un contesto di...