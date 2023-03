Innovazione tecnologica e passione per il design

Michele Boni, toscano, è architetto e aerodesigner. Dal 1996 le sue ricerche si concentrano sull’uso dell’aria come materiale da costruzione. Luigi Spedini è ingegnere, designer, inventore e imprenditore, ha al suo attivo decine di brevetti, tra cui la piscina rettangolare fuori terra con pareti flessibili. E’ noto per aver creato ‘Piscine Laghetto’, imitate in tutto il mondo. La sua visione innovativa ha cambiato l’approccio al mondo dell’acqua, trasformando la piscina in un oggetto di design. La loro Visionair è nata a Massa nel 2020.