Innovazione

Prosegue a pieno ritmo il piano di investimenti ‘Industria 4.0’, che il gruppo Lube ha avviato nel 2018 per implementare il livello tecnologico della propria sede di Treia, nel Maceratese. Un esempio è il magazzino completamente automatizzato e il miglioramento degli standard dei processi produttivi (attualmente, l’azienda produce oltre 350 cucine al giorno e 480 finiture diverse). Il tutto avviene nel segno della sostenibilità. Un altro dato da non trascurare, infatti, è che in azienda si ricicla il 100% degli avanzi di produzione.